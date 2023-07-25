Сургутяне в соцсетях жалуются на удушающий запах гари и смог

Сургутяне в соцсетях жалуются на смог и удушливый запах гари.

Как сообщили Накануне.RU в администрации, причиной смога стал действующий ландшафтный пожар на площади почти 34 гектара на территории Сургутского района вблизи поселка Банный.

"Принимаются меры по тушению пожара. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - сообщили в мэрии.

Будут взяты пробы воздуха для того, чтобы установить предельно допустимую концентрацию в нем вредных веществ.