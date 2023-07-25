Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали тему ЧВК "Вагнер", - Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали, в том числе, и тему ЧВК "Вагнер", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, конкретных договоренностей по итогам встречи не было, такой цели не стояло.

Песков пояснил, что переговоры проводились для сверки часов и обмена мнениями. "Именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты синхронизируют свою позицию, сверяют часы", - цитирует его ТАСС.

Ранее Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге признался, что его "начали напрягать вагнеровцы"так как они, по его словам, решили "сходить на экскурсию в Варшаву".

Также Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски польских военных к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста, другая — приблизительно в 100 км от Гродно. По мнению Лукашенко, взамен Польша рассчитывает на территории Западной Украины и заявил, что Белоруссия может оказать Западной Украине помощь, если они о ней попросят.