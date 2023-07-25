25 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге таксист засудил пассажирку, повредившую его автомобиль

В Екатеринбурге водитель такси через суд взыскал со своей пассажирки более 80 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Вячеслав работает таксистом на автомобиле "Лифан" и в августе прошлого года отвозил клиентов на улицу Латвийскую в уральской столице. Когда его машина заехала во двор нужного дома и остановилась рядом с тротуаром, пассажирка внезапно открыла левую заднюю дверь, чтобы выйти на проезжую часть. В этот момент "Лада Ларгус", ехавшая следом, поравнялась с "Лифаном". Машины стукнулись и получили повреждения.

По заключению экспертов, стоимость ремонта "Лифана" составила 80 тысяч 362 рубля, а расходы по оценке – 7,5 тысяч рублей. Вячеслав обратился с иском в Октябрьский районный суд и потребовал взыскать с клиентки указанные суммы, плюс около 3 тысяч рублей госпошлины.

Однако суд установил, что таксист не сказал пассажирке о запрете выхода, а лишь уведомил ее о приближающемся сзади автомобиле. Таким образом, решил суд, в причинении ущерба виновны как пассажирка, так и сам водитель, который не помешал высадке женщины на проезжую часть. Суд распределил вину между клиенткой и шофером в соотношении 90 к 10%.

С пассажирки была взыскана стоимость восстановительного ремонта – 72 тысячи 325 рублей, убытки по оплате услуг эксперта – 6 тысяч 750 рублей и расходы по оплате госпошлины – 2 тысячи 572 рубля. Женщина не согласилась и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Она просила либо полностью отменить решение, либо изменить процентное соотношение вины 50 на 50%. Однако облсуд оставил решение райсуда в силе, поэтому ей придется заплатить более 80 тысяч рублей.

Теги: такси, суд, Екатеринбург


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