Песков раскрыл детали письма Гутерреша Путину, посвященного зерновой сделке

Как оказалось, в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то обязательства в отношении РФ могут быть выполнены.

Детали привел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в письме Гутерреша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей, пишет РИА Новости. Сейчас вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена, считает Песков. При этом Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца. Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их.