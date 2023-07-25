На Урале экс-председателя садоводческого товарищества обвинили в присвоении 2 млн рублей

В Первоуральске передано в суд уголовное дело бывшего председателя садоводческого товарищества. Мужчину обвиняют в присвоении крупной суммы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец был главой правления садоводческого товарищества с июня 2019 по май 2022 года. Как показало расследование, он частично присваивал деньги, поступающие на банковский счет товарищества. Средства вносились членами СТ, в том числе, на ремонт дороги, приватизацию садовых участков и электрификацию коллективного сада.

"Также обвиняемый по сберегательному сертификату на предъявителя, полученному от бывшего председателя сада, получил более 620 тысяч рублей, собранных членами товарищества в период с января 2014 по май 2015 года", - добавили в прокуратуре.

В результате садоводческому товариществу был причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело теперь уже бывшего председателя направлено в Первоуральский городской суд.