В Астраханской области после ливня возобновили подачу электроэнергии для большинства жителей

В Астраханской области после ливня возобновили подачу электроэнергии для большинства жителей. Об этом рассказал руководитель филиала "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" Виктор Писарев на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Он отметил, что на 25 июля к 07.00 в работе находятся еще 44 заявки от местных жителей. Проблемы связаны с морганием или отсутствием света, опиловкой деревьев и с повреждениями в ведомственных сетях.

Как сообщил глава Астрахани Олег Полумордвинов, за сутки на пульт Единой диспетчерской службы поступило 939 звонков. В основном жители жаловались на отсутствие электричества, поваленные деревья и ветки. Сегодня восстановили котельную в микрорайоне 3 Интернационал Трусовского района. Полумордвинов отметил, что специалисты муниципальных предприятий, подведомственных городскому управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству, совершили 75 рейсов за ночь и откачали 610 кубометров дождевой воды.

В Астраханской области продолжаются работы по восстановлению электропитания базовых станций сотовых операторов. Как рассказал региональный министр госуправления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский, за последние сутки запустили электропитание на 16 станциях. В планах - подключение еще десяти.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил главам районов оперативно реагировать на обстановку и принимать решения по устранению возникших проблем.