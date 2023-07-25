Матвиенко – про электросамокаты: "Лишать людей таких удобных средств передвижения — это не выход"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что решить проблему с безопасностью электросамокатов на улицах российских городов пока не удается.

Матвиенко предложила свои пути решения проблемы: в градостроительных планах нужно предусматривать инфраструктуру для велосипедов и самокатов, чтобы они не представляли угрозы для пешеходов и автомобильного движения. Также необходимо идентифицировать электросамокаты, чтобы владельца можно было привлечь к ответственности в случае необходимости.

"Проблема серьезная. Пока системного решения нет. Одним законом эту проблему не решить, и запретом не решить. Лишать людей таких удобных средств передвижения — это не выход", - сказала Матвиенко журналистам.