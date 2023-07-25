"Единоросс" Картаполов – об увеличении призывного возраста до 30 лет: "Нормальные люди понимают"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов продолжает неоднозначно комментировать журналистам спорные поправки в закон о воинской службе. Речь идет о расширении с 9 до 12 лет призывного возраста. Изначально министр обороны Шойгу обещал, что со сдвигом до 30 лет такого возраста изменится (с 18 до 21) и нижняя граница начала призыва, но в итоге сегодня во втором чтении депутаты хотят принять версию, по которой призывной возраст в России будет с 18 до 30 лет.

Ранее Картаполов уже высказывал несколько версий, почему это кажется ему хорошей идеей. Например, потому что об этом просит большое количество несчастных 18-летних, которые прямо сейчас хотят отслужить в армии. Также он заявлял, что служба в армии – право граждан, и Госдума всего лишь расширяет их права.

В комментарии Shot Картаполов заявил, что "нормальные люди понимают, что иметь постоянно подготовленный нормальный мобилизационный резерв — это нужно и правильно и это необходимо для обеспечения обороноспособности России".

Также он объяснил, почему Госдума предлагает уйти от переходного периода (который обещал Шойгу) и прямо с 2024 года расширить возраст призыва до 12 лет. "Так будет проще", - считает Картаполов. Кому именно будет проще – "единоросс" не пояснил.