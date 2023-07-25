Пушилин: Уничтожено примерно 30% поставленного Киеву западного вооружения

Российские войска уничтожили около 30% военной техники, которую страны Запада поставили киевскому режиму перед началом контрнаступления ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что поставка западного вооружения Украине продолжается, но "уже, наверное, не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением".

В середине июля Пушилин заявил, что ВСУ перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления. По его словам, противник пытается действовать малыми группами.