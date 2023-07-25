Пашинян: мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, не существует

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, теперь не существует.

По словам Пашиняна, каким будет новый миропорядок, никто не знает, пишет ТАСС. В процессе его создания влияние Армении непонятно, а угрозы от неопределенности миропорядка видимы и реальны.

Напомним, ранее Пашинян сообщил о том, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля на дала результатов для разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, следует продолжать работать в этом направлении.