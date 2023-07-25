25 Июля 2023
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ЧВК не будут легализованы в России – Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против легализации в России частных военных компаний (ЧВК).

Еще недавно к этому призывали многие парламентарии, но после так называемого "пригожинского марша" в инициаторах остался только глава "Справедливой России" Сергей Миронов, да и тот не особо настаивает теперь.

"Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. У нас много добровольческих, казаческих отрядов, они молодцы, патриоты, воюют как мобилизованные, контрактники. Но они все должны воевать по принципу единоначалия, под руководством Минобороны, Генштаба… Никакой махновщины не должно быть", - заявила Матвиенко журналистам на вопрос, не готовят ли сенаторы законопроект о статусе ЧВК.

Теги: валентина матвиенко, чвк, законопроект, легализация


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