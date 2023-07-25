В Челябинской области осудили мужчину, который облил женщину бензином и угрожал поджечь

В Челябинской области 32-летнего жителя Нязепетровска приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно за угрозы убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2023 года на территории частного дома обвиняемый в ходе ссоры вылил из канистры бензин на голову знакомой и, демонстрируя горящую зажигалку, угрожал ее поджечь.

Потерпевшая опасалась за свою жизнь и здоровье, воспринимая действия подсудимого как реальную угрозу убийством.