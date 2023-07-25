25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Орлов: У жителей Шарташа может появится спортплощадка для детского досуга

На Шарташе недалеко от недавно отреставрированной школы №24 может в скором времени появится спортивная площадка для досуга местных жителей. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Школа №24 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Сегодня градоначальник совершал объезд Кировского района. Одним из мест посещения стала школа №24 - уже 1 сентября дети смогут войти в новые классы с лабораториями и современным оборудованием. Единственной проблемой остается создание тротуаров и пешеходного перехода в Телефонном переулке. Работы главе города пообещали завершить к 1 сентября. Сам же Орлов заверил, то лично приедет перед началом учебного года, чтобы проверить исполнение обещания.

Дорожные знаки в Кировском районе Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Схема благоустройства дороги в Кировском районе Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Вместе с этим Орлову пожаловались на отсутствие спортивной площадки в открытом доступе. Местные жители отметили, что площадка есть возле школы и, пусть горожане и могут использовать ее, однако это не всегда удобно: иногда у школьников проходят там занятия, да и отвлекать их от занятий шумом местные жители не хотят. Глава города пообещал обсудить этот вопрос и обдумать строительство еще одной спортплощадки.

Алексей Орлов на встрече с жителями Кировского района Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

"Есть запросы от жителей Шарташа на обустройство еще одной спортивной площадки не в рамках школы, поэтому такое поручение уже дано - посмотреть подходящий пустующий земельный участок, чтобы уже рассмотреть возможность строительства этого объекта", - заявил Орлов.

Теги: Шарташ, школа №24, благоустройство, Орлов, спортплощадка


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