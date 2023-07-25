WP: Спецслужбы предупреждали Путина о "пригожинском марше" минимум за два-три дня

Американское издание Washington Post утверждает, что российские спецслужбы предупреждали Путина о готовящемся "марше Пригожина" минимум за два-три дня до событий 24 июня. Ссылаясь на данные украинских и европейских разведчиков, газета пишет, что Кремль, якобы, был буквально "парализован" и на протяжении большей части дня не принималось никаких решений.

После предупреждения от спецслужбы администрация президента, якобы, "предприняла шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, где была увеличена численность президентской охраны и выдано больше оружия, но в остальном никаких действий предпринято не было".

"У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации [мятежа] и арестовать организаторов", — сказал один из представителей европейской службы безопасности.