Во Владимирской области продолжается ремонт дорог, проходящих по сельским территориям

В 2023 году во Владимирской будет приведено в нормативное состояние свыше 131 км автодорог регионального и межмуниципального значения, расположенных вблизи деревень и посёлков или проходящих через них, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

Так, в Вязниковском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтируется дорога Вязники – Сергиевы Горки – Татарово. Подрядная организация сфрезеровала изношенное асфальтобетонное покрытие и выполнила устройство выравнивающего слоя на четырёх участках дороги общей протяжённостью 4 км. В ближайшее время дорожники планируют выполнить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести разметку.

Эта дорога является важным транспортным маршрутом межмуниципального сообщения между Вязниками и Муромом и единственным связующим звеном для населённых пунктов: Митинская, Ждановская, Бородино, Стряпково, Успенский погост, Паустово, Палково, Крутые, Воробьёвка, Афанасьево, Исаево, Бабухино, Сергеево с районными и областным центрами, по которой жители могут добраться до медицинских, образовательных учреждений, магазинов и почтовых отделений.

В Собинском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт участка автодороги "Колокша – Кольчугино – Александров" – Фетинино. В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 2 км. На сегодняшний день сфрезерован изношенный слой асфальтобетонного покрытия, ведётся укладка выравнивающего слоя.

Ремонтируемый участок дороги служит единственным подъездом к четырём населённым пунктам: Фетинино, Пискутино, Матрёнино, Калитеево. Кроме того, в границах Фетинино – крупного села, где проживает порядка 500 жителей, – расположены четыре съезда на сельские улицы и остановка автобусов, следующих из Александрова и Кольчугино во Владимир.

Обновлённая дорога сможет обеспечить транспортную доступность к сельскому фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, библиотеке и Фетининскому филиалу Владимирского радиотелецентра РТРС – основного оператора телерадиовещания в регионе.

Всего в этом году во Владимирской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние планируется привести порядка 150 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.