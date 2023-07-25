25 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Во Владимирской области продолжается ремонт дорог, проходящих по сельским территориям

В 2023 году во Владимирской будет приведено в нормативное состояние свыше 131 км автодорог регионального и межмуниципального значения, расположенных вблизи деревень и посёлков или проходящих через них, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

Так, в Вязниковском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтируется дорога Вязники – Сергиевы Горки – Татарово. Подрядная организация сфрезеровала изношенное асфальтобетонное покрытие и выполнила устройство выравнивающего слоя на четырёх участках дороги общей протяжённостью 4 км. В ближайшее время дорожники планируют выполнить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины и нанести разметку.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Эта дорога является важным транспортным маршрутом межмуниципального сообщения между Вязниками и Муромом и единственным связующим звеном для населённых пунктов: Митинская, Ждановская, Бородино, Стряпково, Успенский погост, Паустово, Палково, Крутые, Воробьёвка, Афанасьево, Исаево, Бабухино, Сергеево с районными и областным центрами, по которой жители могут добраться до медицинских, образовательных учреждений, магазинов и почтовых отделений.

В Собинском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт участка автодороги "Колокша – Кольчугино – Александров" – Фетинино. В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 2 км. На сегодняшний день сфрезерован изношенный слой асфальтобетонного покрытия, ведётся укладка выравнивающего слоя.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Ремонтируемый участок дороги служит единственным подъездом к четырём населённым пунктам: Фетинино, Пискутино, Матрёнино, Калитеево. Кроме того, в границах Фетинино – крупного села, где проживает порядка 500 жителей, – расположены четыре съезда на сельские улицы и остановка автобусов, следующих из Александрова и Кольчугино во Владимир. 

Обновлённая дорога сможет обеспечить транспортную доступность к сельскому фельдшерско-акушерскому пункту, детскому саду, библиотеке и Фетининскому филиалу Владимирского радиотелецентра РТРС – основного оператора телерадиовещания в регионе.

Всего в этом году во Владимирской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние планируется привести порядка 150 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

 

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