Арбитражный суд не принял к производству иск Генпрокуратуры об оспаривании продажи имущества ЗиДа

Арбитражный суд Пермского края не принял к производству иск Генпрокуратуры РФ об оспаривании продажи имущества Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД), сообщает РБК-Пермь.

Основанием для отказа стало то, что надзорный орган не указал правовые основания для оспаривания сделки и не раскрыл основания для возврата имущества в собственность РФ. Заявителем также не обосновано право на подачу заявления об оспаривании сделки. На исправление недочетов Генпрокуратуре дан срок до 14 августа.

Напомним, ранее в Перми состоялась сделка из разряда "обратно в 90-е" — имущественный комплекс оборонного ЗиДа продали компании "Спецпроектстрой" за 725 млн руб., что более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.). Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" от работы. ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.





