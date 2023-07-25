На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга. Один человек погиб, 11 пострадали

На Алтае по пути из села Каракол к Каракольским озерам произошло ДТП - перевернулся грузовик с 16 туристами, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Алтай. В машине находилось 17 человек, 16 из них являются жителями Екатеринбурга.

В ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали - шестеро из них дети. К работе с пострадавшими были привлечены силы двух волонтеров "Алтай вояж", а также две единицы техники от них. Получивших травмы туристов доставляют в БУЗ РА "Чемальская РБ" наземным транспортом.

"Туристы пренебрегли основными правилами безопасности: зарегистрировать свой поход в МЧС России, убедиться в профессионализме проводников, пользоваться проверенными средствами передвижения", - заявили в пресс-службе МЧС.

На место выехали сотрудники полиции, "скорая помощь" и пожарно-спасательная часть №5 с. Чемал. Помощь оказывают 19 человек, привлечено 7 единиц техники.