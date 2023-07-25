В свердловской полиции заявили о снижении числа зарегистрированных преступлений

В ГУ МВД по Свердловской области состоялась двухдневная коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона за шесть месяцев 2023 года. Мероприятие проходило под председательством начальника Главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, первым делом главы отделов полиции продемонстрировали свои профессиональные навыки по знанию нормативной базы в сфере обеспечения правопорядка, умение владеть приемами рукопашного боя и табельным оружием, а также грамотно действовать при возникновении различного рода ЧС. По доброй традиции сотрудники, добившиеся успехов в борьбе с преступностью и в сфере профилактики правонарушений, были удостоены ведомственными наградами.

С докладом о состоянии дел в отчетном периоде выступил начальник штаба Станислав Каргаев. Он отметил, что в первом полугодии главное управление работало в непростых условиях, на деятельность органов внутренних дел оказывали влияние внешние и внутренние факторы. В этой связи проводился комплекс мероприятий по недопущению осложнения оперативной обстановки и своевременному реагированию на ее изменения. С поставленными задачами гарнизон, в целом, справился.

Состоялось более 6 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие около 2 млн 400 тысяч человек. К обеспечению безопасности граждан привлекалось более 34,5 тысяч представителей ОВД. В результате не допущено ЧП на праздничных площадках в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Нового года, Рождества, Пасхи, Дня весны и труда, музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки".

Поставлено на учет 25 тысяч 106 преступлений, что на 4,6% меньше значений 2022 года. По общей регистрации таких деяний область занимает девятую позицию после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской области, республики Татарстан, Ростовской области и республики Башкортостан. Уровень преступности в регионе (на 100 тысяч жителей) остается одним из самых низких среди крупных субъектов страны.

Удалось добиться снижения убийств на 27,6%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья на 11,8%, изнасилований на 7,6%, разбоев на 5,6%, грабежей на 16,1%, краж всех видов на 18,3%, из них квартирных на 36,1%, транспортных средств на 13,4%, в том числе автомобилей на 20,3%, а также угонов на 9,8%.

С начала года следователями и дознавателями ОВД области раскрыто 12,5 тысяч преступлений. Пресечена деятельность 132 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ. Практически на 10% возросла эффективность по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено около 2 тысяч лиц, совершивших преступления с использованием IT-технологий.

Снижено количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в быту на 6,4%, противоправных деяний в общественных местах на 17,2%, в том числе на 16,6% на улицах, а также лиц, ранее совершавших преступления и вновь привлеченных к уголовной ответственности на 10,7%. Противоправных фактов в состоянии алкогольного опьянения – также на 10,7%, на 5,8% - преступлений, совершенных иностранными гражданами и на 30,9% в отношении них. На 13,3% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних.

"Одной из основных проблем в регионе остается мошенничество. Каждое четвертое от всех поставленных на учет преступлений, занимают такого вида противоправные деяния (28,2%; 7085 из 25106). В первом полугодии 2023 года от рук аферистов пострадало 2 тысячи 912 граждан, каждый третий из них пенсионер (941). Доверчивые жители Среднего Урала перевели мошенникам 1,2 млрд рублей. По линии трудовой миграции полицией пресечено свыше 4 тысяч административных правонарушений. Выдворено и депортировано за пределы страны порядка 300 иностранных граждан, еще более 1 тысячи установлен запрет на въезд в РФ", - рассказал полковник Горелых.

По его сведениям, напряженной остается ситуация на дорогах. Несмотря на то, что количество погибших в ДТП снижено на 29,6% (114, из них три ребенка), на 13,2% увеличилось количество аварий (1 тысяча 287), в которых пострадало на 14,9% больше граждан (1 тысяча 631). Рост ДТП отмечается на территории обслуживания 10 подразделений: Артемовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ирбит, Камышлов, Кировград, Невьянск, Полевской, Реж и Североуральск.

В завершении коллегии генерал Мешков поставил задачи по наиболее приоритетным направлениям деятельности гарнизона на второе полугодие. Среди них: активизация работы по профилактике мошенничеств, детской преступности, аварийности на транспортных артериях региона, а также подготовка к обеспечению безопасности в период 300-летия Екатеринбурга, Международного фестиваля университетского спорта и Единого дня голосования.