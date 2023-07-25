25 Июля 2023
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Матвиенко заявила, что сенаторы одобрят увеличение призывного возраста до 30 лет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о расширении призывного возраста до 30 лет с неизменной нижней границей в 18 лет. Она также возмутилась "излишней резонансностью" вокруг законопроекта. По ее словам, волноваться россиянам нечего, ведь срок службы остается прежним – один год.

Примечательно, что как Матвиенко думают далеко не все сенаторы. Неизвестно, поддержат ли они председателя.

Так, на прошлой неделе глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев заявил, что сенаторы примут законопроект только в том виде, в котором его предлагал министр обороны Сергей Шойгу – с поднятием нижней границы призывного возраста до 21 года.

"Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил (ещё раз подчеркну: с собственного согласия гражданина), а не повсеместно практикой. А вообще призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо", - заявил Бондарев.

Бондарева в этой логике поддержал и глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Теги: валентина матвиенко, призывной возраст, виктор бондарев


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