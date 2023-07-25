Бастрыкин наградил медалью погибшего военкора Ростислава Журавлева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении посмертно ведомственной медалью "Доблесть и отвага" военного корреспондента Ростислава Журавлева.

После начала специальной военной операции Ростислав Журавлев находился в зоне боевых действий. Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях. Медаль Следственного комитета будет вручена семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге, сообщает СКР.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявили, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. В ЮНЕСКО призвали расследовать обстоятельства гибели Журавлева. Журналиста похоронят в эту пятницу, 28 июля, в его родном Екатеринбурге. Прощание с Ростиславом пройдет в Доме журналистов на улице Клары Цеткин, 1. Гражданская панихида начнется в 11:00. Затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Будут почетный караул и салют.