25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли около 05:44 по времени UTC (08:44 мск) на глубине 12 километров.

Эпицентр стихии находился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана), где проживает более 88 тысяч человек, пишет ТАСС.

Глава отдела по снижению рисков AFAD Орхан Татар заявил, что эти подземные толчки стали одними из тысяч афтершоков после землетрясений 6 февраля.

Напомним, в феврале этого года в Турции произошло несколько мощных землетрясений. В результате стихийных бедствий в стране погибли более 50 тысяч человек.

Ранее Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, заявил, что землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку" сильнейших когда-либо зарегистрированных землетрясений с эпицентром на суше.

Теги: турция, землетрясение


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