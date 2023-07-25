На месте КОРа в Екатеринбурге могут появиться школа или офисы

Мэрия Екатеринбурга не отказывается от сноса торговой площадки КОРа. Вместо него могут появится как ЖК с детскими садами и школами, так и офисы. Вопрос сейчас прорабатывается с собственником участка, рассказал глава города Алексей Орлов.

"Сложно сказать, что уже завтра собственник земельного участка возьмет и снесет. Прорабатывается вопрос, ведь уже сегодня то, что там расположено, понятно, не соответствует современным градостроительном нормам. Я считаю, что здесь мы будем вести с собственником работы, чтобы уже эту территорию осваивать на какие-то иные цели: это скорее всего жилье и общественная деловая застройка, должны быть предусмотрены детские школы и сады, если мы говорим о новом микрорайоне - наверное, вопрос уже назрел. Говорить, что уже завтра начнутся работы, не могу, но то, что этот вопрос назрел, и его часто мне задают - это факт. Наш строительный блок уже начинает проработку этого вопроса с собственником", - заявил Орлов.

Он также допустил вероятность, что на месте останется торговая точка, однако отметил, что она гарантированно не будет в том же виде, в котором горожане видят КОР сейчас. Сегодняшний вид рынка, считает градоначальник, устарел еще 20 лет назад, а город должен стремиться в будущее.