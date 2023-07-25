На Южном Урале в водохранилище утонул ребенок

В Челябинской области в Мирнинском водохранилище утонул 8-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 июля в Брединском районе. Ребенок утонул в запрещенном для купания месте. Он купался вместе со сверстниками.

Напомним, 24 июля в Челябинске на Первом озере утонул 6-летний мальчик. Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещенном месте. Когда они собрались уходить, то заметили, что мальчика нет. Ребенка они обнаружили в воде в пяти метрах от берега.

По фактам гибели детей проводятся проверки исполнения законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики.

Стоит отметить, что с начала лета в области утонуло семь детей.