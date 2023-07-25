ВСУ пытались атаковать двумя дронами российский корабль "Сергей Котов"

ВСУ сегодня ночью попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Оба катера уничтожены огнем российского корабля, добавили в военном ведомстве. Пострадавших нет. Корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота. По данным ведомства, все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. В телеграм-каналах при этом появлялась информация, что корабль ЧФ якобы поврежден украинским беспилотником. 26 мая сообщалось, что "Иван Хурс" зашел в Севастопольскую бухту своим ходом.