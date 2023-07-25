25 Июля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Россиянам запретят выезд из страны с момента получения повестки в военкомат

Россиянам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из страны со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток, говорится в одной из поправок к соответствующему законопроекту. Он уже прошел первое чтение.

Ранее Госдума приняла так называемый закон об "электронных повестках". Согласно его положениям, повестка будет считаться врученной спустя семь дней после отправки ее гражданину в личный кабинет на сайте Госуслуг (при наличии такого кабинета) – даже если он ее не просмотрел.

Между тем, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов "Единая Россия") сегодня снова пояснил скандальную поправку с расширением призывного возраста (теперь он будет 18-30 лет). Он заявил, что "введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией, нацелено на обеспечение стабильного числа призывников".

Ранее министр обороны Шойгу и президент России Владимир Путин обещали, что с поднятием верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет поднимется и нижняя (с 18 до 21 года), но в итоге этого не произошло. Картаполов объяснил это наличием большого числа 18-летних юношей, желающих отслужить в армии прямо сейчас, а не ждать до 21 года.

Теги: россияне, повестка, госдума, поправка, военкомат


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Развитие сюжета:

Ранее 25.07.2023 11:49 Мск Матвиенко заявила, что сенаторы одобрят увеличение призывного возраста до 30 лет

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