Россиянам запретят выезд из страны с момента получения повестки в военкомат

Россиянам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из страны со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток, говорится в одной из поправок к соответствующему законопроекту. Он уже прошел первое чтение.

Ранее Госдума приняла так называемый закон об "электронных повестках". Согласно его положениям, повестка будет считаться врученной спустя семь дней после отправки ее гражданину в личный кабинет на сайте Госуслуг (при наличии такого кабинета) – даже если он ее не просмотрел.

Между тем, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов "Единая Россия") сегодня снова пояснил скандальную поправку с расширением призывного возраста (теперь он будет 18-30 лет). Он заявил, что "введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией, нацелено на обеспечение стабильного числа призывников".

Ранее министр обороны Шойгу и президент России Владимир Путин обещали, что с поднятием верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет поднимется и нижняя (с 18 до 21 года), но в итоге этого не произошло. Картаполов объяснил это наличием большого числа 18-летних юношей, желающих отслужить в армии прямо сейчас, а не ждать до 21 года.