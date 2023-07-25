На заброшенном стадионе ЖБИ построят спортивный комплекс

25 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Администрация Екатеринбурга

На заброшенном стадионе ЖБИ построят спортивный комплекс

На заброшенном стадионе на ЖБИ в Екатеринбурге уже в скором времени появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), где можно будет заниматься как летними, так и зимними видами спорта. Эскизы проекта сегодня представили главе Екатеринбурга Алексею Орлову во время объезда Кировского района.

Владимир Крицкий и Алексей Орлов на заброшенном стадионе ЖБИ(2023)|Фото: Накануне.RU

Владимир Крицкий и Алексей Орлов на заброшенном стадионе ЖБИ(2023)|Фото: Накануне.RU

Сейчас стадион представляет собой заросшее травой поле, где иногда спортивная школа "Виктория" проводит занятия по метанию ядра и копья. Однако вскоре на месте обустроят воркаут и прогулочные площадки.

Эскиз проекта физкультурно-оздоровительного комплекса на заброшенном стадионе ЖБИ в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы приняли решение объединить земельные участки, один из которых находится в неразграниченной собственности, будем обращаться в администрацию губернатора. Я уверен, что губернатор нас поддержит и передаст земельный участок в муниципальную собственность для того, чтобы мы могли уже сформировать единое техзадание и на базе бывшего стадиона ЖБИ сформировать полноценный спортивный оздоровительный кластер", - отметил градоначальник.

Эскиз проекта физкультурно-оздоровительного комплекса на заброшенном стадионе ЖБИ(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Эскиз проекта физкультурно-оздоровительного комплекса на заброшенном стадионе ЖБИ(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Эскиз проекта физкультурно-оздоровительного комплекса на заброшенном стадионе ЖБИ(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

По его словам, жители ЖБИ надеются на то, что в их микрорайоне появится ледовая арена, а дети и подростки смогут заниматься и зимними видами спорта. Инициатором реализации проекта выступил депутат гордумы Владимир Крицкий, а разработкой проекта занялась компания "ЛСР".

Расположение будущего физкультурно-оздоровительного комплекса на месте заброшенного стадиона ЖБИ(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Заброшенный стадион ЖБИ в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Ведется проектирование самой ледовой арены, проектирование лесной территории с воркаутом, прогулочными площадками, освещением. Чтобы в зимнее время можно было заниматься лыжами, будет предусмотрен прокат лыж и коньков. Это объект, которого очень ждут жителей ЖБИ. И это особенно важно сегодня, когда Кировский район так активно развивается".

Эскиз проекта физкультурно-оздоровительного комплекса на заброшенном стадионе ЖБИ(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Теги: ЖБИ, стадион, ФОК, спорт, Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети