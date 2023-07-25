На заброшенном стадионе ЖБИ построят спортивный комплекс

На заброшенном стадионе на ЖБИ в Екатеринбурге уже в скором времени появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), где можно будет заниматься как летними, так и зимними видами спорта. Эскизы проекта сегодня представили главе Екатеринбурга Алексею Орлову во время объезда Кировского района.

Сейчас стадион представляет собой заросшее травой поле, где иногда спортивная школа "Виктория" проводит занятия по метанию ядра и копья. Однако вскоре на месте обустроят воркаут и прогулочные площадки.

"Мы приняли решение объединить земельные участки, один из которых находится в неразграниченной собственности, будем обращаться в администрацию губернатора. Я уверен, что губернатор нас поддержит и передаст земельный участок в муниципальную собственность для того, чтобы мы могли уже сформировать единое техзадание и на базе бывшего стадиона ЖБИ сформировать полноценный спортивный оздоровительный кластер", - отметил градоначальник.

По его словам, жители ЖБИ надеются на то, что в их микрорайоне появится ледовая арена, а дети и подростки смогут заниматься и зимними видами спорта. Инициатором реализации проекта выступил депутат гордумы Владимир Крицкий, а разработкой проекта занялась компания "ЛСР".





"Ведется проектирование самой ледовой арены, проектирование лесной территории с воркаутом, прогулочными площадками, освещением. Чтобы в зимнее время можно было заниматься лыжами, будет предусмотрен прокат лыж и коньков. Это объект, которого очень ждут жителей ЖБИ. И это особенно важно сегодня, когда Кировский район так активно развивается".