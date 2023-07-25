Автомобиль УАЗ и дополнительное оборудование передали тюменским бойцам на передовой

Автомобиль УАЗ и дополнительное оборудование передали тюменским бойцам на передовой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Приборы ночного видения, узел цифровой шифрованной связи, антидроновое ружье, четыре квадрокоптера, тактические аптечки доставили в зону проведения спецоперации, где дислоцируются подразделение, в котором служат жители Тюменской области.

Командир подразделения с позывным "Грань" поблагодарил жителей Тюменской области за помощь и оказываемую поддержку.

"Выражаем огромную благодарность жителям Тюменской области, губернатору за эту помощь. Все, что вы нам отправляете, очень помогает и приближает победу. Победа будет за нами! Враг будет разбит!", - заявил он.

Автомобили с дополнительным оборудованием и техникой доставил в зону проведения специальной военной операции спецпредставитель Губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Напомним, в регионе действует акция "100 миллионов для Победы". В рамках этой акции каждый может внести свой вклад в Победу. Для этого в верхней строке браузера необходимо ввести: Тюменьдляпобеды.рф и сделать пожертвование на любую сумму.

Физические лица могут сделать перевод, отсканировав QR-код через приложение банка, юридические - по банковским реквизитам.