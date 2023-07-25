25 Июля 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

В новый пакет помощи США Украине войдут нанодроны и бронемашины Stryker

В новый пакет американской военной помощи для Украины на сумму до $400 млн войдут разведывательные беспилотники Black Hornet, сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

В основном Black Hornet используются для сбора разведданных. Как пишет РБК, их главной особенностью являются размеры: нанодрон помещается в кармане или на ладони. Black Hornet способны вести бесшумную разведку местности и могут управляться шепотом.

По данным AP, также Украине предоставят снаряды для систем ПВО, боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin.

Кроме того, ВСУ получат оборудование для разминирования, неуправляемые авиаракеты Hydra-70, бронемашины Stryker, патроны для стрелкового оружия, боеприпасы для артиллерии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена идут "непубличные дискуссии" на тему того, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

Теги: сша, украина, пакет помощи, Stryker, Black Hornet


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