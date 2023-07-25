Министр обороны Украины заявил о намерении продолжить удары по Крымскому мосту

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал Крым и Крымский мост "официальными военными целями" в интервью CNN.

"Все эти цели являются официальными, потому что [удары по ним] уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев", - заявил министр.

Он добавил, что попытки ударов по Крымскому мосту продолжатся: "Это нормальная тактика — разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".