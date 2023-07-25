В Совфеде предрекли появление на обломках Украины нового государства

Сенатор Совета Федерации от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков полагает, что на обломках Украины появится новое государство.

В разговоре с РИА Новости он высказал мнение, что после прекращения военного конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России. По его словам, как показало время, государство Украина не может существовать при "любви к Западу".

Отметим, подобные разговоры - тема не новая. Например, в сентябре 2022 г. депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Украине запущен процесс распады страны. По его словам, власти бывшей советской республики сделали все возможное, чтобы их возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей.