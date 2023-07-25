Жителя Магнитогорска подозревают в уклонении от призыва на военную службу

В отношении 22-летнего жителя Магнитогорска возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от призыва на военную службу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что он был признан годным для прохождения военной службы, но с 2022 года не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Теперь магнитогорцу грозит до 2 лет лишения свободы.