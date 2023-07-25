25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Военкора Ростислава Журавлева похоронят в Екатеринбурге с воинскими почестями

Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят в эту пятницу, 28 июля, в его родном Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу медиагруппы "Россия сегодня".

Прощание с Ростиславом пройдет в Доме журналистов на улице Клары Цеткин, 1. Гражданская панихида начнется в 11:00. Затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Будут почетный караул и салют.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявили, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме.

В ЮНЕСКО призвали расследовать обстоятельства гибели Журавлева.

Теги: Журавлев, похороны, военкор, Екатеринбург


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