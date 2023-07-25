В Тюмени из-за падения воды в Туре запретили судоходство

В Тюмени из-за резкого падения уровне воды в реке Тура ввели запрет на движение судов. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, передает корреспондент Накануне.RU.

В указе говорится, что в Тюмени возникла ЧС природного характера.

"В целях обеспечения безопасных условий судоходства на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Туре, запретить движение судов на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года с 07.00 (мск)", - говорится в документе.