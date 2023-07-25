Служба госохраны Казахстана больше не будет охранять Назарбаева

Служба госохраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, соответствующий указ подписал нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.

СГО отныне будет обеспечивать безопасность президента и других охраняемых по закону лиц, охранять собственность в местах пребывания охраняемых, противодействовать терроризму, обеспечивать президентскую связь и т.д.

Указ президента вступит в силу 4 августа этого года.

Назарбаев и его окружение постепенно лишились большинства привилегий после событий начала 2022 года. В ходе реформ клан Назарбаева был отлучен от экономических рычагов управления в крупнейших и богатейших компаниях страны.