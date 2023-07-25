25 Июля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: nakanune.ru

Служба госохраны Казахстана больше не будет охранять Назарбаева

Служба госохраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, соответствующий указ подписал нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.

СГО отныне будет обеспечивать безопасность президента и других охраняемых по закону лиц, охранять собственность в местах пребывания охраняемых, противодействовать терроризму, обеспечивать президентскую связь и т.д.

Указ президента вступит в силу 4 августа этого года.

Назарбаев и его окружение постепенно лишились большинства привилегий после событий начала 2022 года. В ходе реформ клан Назарбаева был отлучен от экономических рычагов управления в крупнейших и богатейших компаниях страны.

Теги: казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев


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