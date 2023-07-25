В новом жилом комплексе в Екатеринбурге появились репродукции картин Кандинского

Необычный эксперимент реализовала компания "Атомстройкомплекс" в новом жилом комплексе в Екатеринбурге. Один из ведущих застройщиков Урала организовал его совместно с Уральской архитектурно-художественной академией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в холлах ЖК "Народные кварталы" на Уралмаше разместились репродукции картин Василия Кандинского, одного из лидеров авангардного искусства начала XX века. Благодаря двухсветным входным группам и просторным холлам в жилом комплексе застройщику удалось организовать выставку "на дому".

Выбранные репродукции органично вписались в общественное пространство домов. Ярким акцентом картины стали на входной группе, где расположены реечные балюстрады, и в переходах на стилобат.

Жильцы уже смогли не только оценить круги и композиции основоположника абстракционизма в живописи, но и стали участниками конкурса, посвященного творчеству художника. Его итоги подведут на открытии общественного комьюнити-центра ЖК "Народные кварталы", которое состоится в ближайшее время.

Как отмечают в компании, опыт внедрения объектов искусства в общественное пространство жилых комплексов будет продолжен. Так, в двухуровневом вестибюле строящегося дома в районе Уктус разместят ресайкл-инсталляцию из переработанных алюминиевых банок. В будущем выставка будет обновляться за счет обмена между жилыми комплексами. В дальнейших планах "Атомстройкомплекса" – размещение в экспозиции картин молодых уральских художников.