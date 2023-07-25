Малышевский мост расширят для проезда в район ЖБИ

В Екатеринбурге планируют расширить Малышевский мост. Об этом в ходе объезда Кировского района рассказал глава города Алексей Орлов.

Из-за пробок в сторону ЖБИ было решено расширить мост за счет строительства ещё одного путепровода и/или переноса тармвайного движения на отдельную полосу. Предпроектные работы планируют начать уже в следующем году.

"Реконструкция развязки Малышевского моста - примыкание Егоршинского поезда и улицы Малышева сегодня создает очень серьезные конфликтные ситуации при выезде с моста на дублер Сибирского тракта. Учитывая темпы, которые мы набрали при строительстве развязки у Калины, действительно надо было определиться (с дальнейшим планом), потому что это две артерии, которые связывают центральную часть города с районом ЖБИ, это также еще выезд в Березовский и в агломерацию", - пояснил градоначальник.

Он также заявил, что в бюджет 2024 года будут заложены средства на разработку предпроектных решений. В рамках этих работ будут изучены транспортные потоки и формирование конфигурации будущей развязки. Сегодня это особенно актуально, считает Орлов, так как Кировский район активно развивается.

Одна из проблем, с которой может столкнуться мэрия при реализации проекта – строительство жилого дома от компании "Стройтэк" на месте, где планируется расширять проезд. По словам главы города, вопрос будет решен на этапе предпроектных работ, которые также включают в себя проработку различных вариантов достижения цели. Одним из них может стать выкуп участка у компании, другим – вывод трамвайного движения на эстакаду.