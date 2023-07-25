Малышевский мост расширят для проезда в район ЖБИ

25 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Малышевский мост расширят для проезда в район ЖБИ

В Екатеринбурге планируют расширить Малышевский мост. Об этом в ходе объезда Кировского района рассказал глава города Алексей Орлов.

Из-за пробок в сторону ЖБИ было решено расширить мост за счет строительства ещё одного путепровода и/или переноса тармвайного движения на отдельную полосу. Предпроектные работы планируют начать уже в следующем году.

"Реконструкция развязки Малышевского моста - примыкание Егоршинского поезда и улицы Малышева сегодня создает очень серьезные конфликтные ситуации при выезде с моста на дублер Сибирского тракта. Учитывая темпы, которые мы набрали при строительстве развязки у Калины, действительно надо было определиться (с дальнейшим планом), потому что это две артерии, которые связывают центральную часть города с районом ЖБИ, это также еще выезд в Березовский и в агломерацию", - пояснил градоначальник.

Он также заявил, что в бюджет 2024 года будут заложены средства на разработку предпроектных решений. В рамках этих работ будут изучены транспортные потоки и формирование конфигурации будущей развязки. Сегодня это особенно актуально, считает Орлов, так как Кировский район активно развивается.

Одна из проблем, с которой может столкнуться мэрия при реализации проекта – строительство жилого дома от компании "Стройтэк" на месте, где планируется расширять проезд. По словам главы города, вопрос будет решен на этапе предпроектных работ, которые также включают в себя проработку различных вариантов достижения цели. Одним из них может стать выкуп участка у компании, другим – вывод трамвайного движения на эстакаду.

Теги: Екатеринбург, Малышевский мост, ЖБИ, проезд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети