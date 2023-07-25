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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

СК установил полицейского, который собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

Следственный комитет РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дарье Дугиной. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его данным, сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

"В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин РИА Новости.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

В апреле сообщалось об аресте экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, причастного к убийству журналистки Дарьи Дугиной. По данным "Коммерсанта", Рыбин за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан. В результате информация, предоставленная экс-полицейским, попала в руки организаторов убийства Дугиной и была использована в организации этого преступления.

Теги: полицейский, дарья дугина, иван рыбин


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