В Челябинске неизвестные устроили стрельбу из салютных пистолетов

В Ленинском районе Челябинска неизвестные открыли стрельбу из салютных пистолетов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел вечером 24 июля во дворе на улице Цимлянской. "Банда в масках из, предположительно, 25 человек (18-25 лет) стреляли в людей салютными пистолетами. И уехали, разделившись, по машинам", - сообщил очевидец в группе "Подслушано Ленинский район Челябинск".

По словам очевидца, есть пострадавшие.

В УМВД по городу сообщили, что на место незамедлительно был направлен наряд полиции. Сейчас устанавливают всех участников конфликта.