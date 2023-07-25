25 Июля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Верхнюю границу призывного возраста повысят до 30 лет без переходного периода

Верхняя граница призывного возраста вырастет до 30 лет сразу и без переходного периода – по плану, новые границы призывного возраста (18-30 лет) заработают уже 1 января 2024 г.
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Это следует из поправок, опубликованных в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

Напомним, в декабре 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возраст призыва "будет постепенно повышен с 18 до 21 года", а предельный призывной возраст увеличится до 30 лет. Идею Шойгу тогда поддержал президент России Владимир Путин. По словам главы Минобороны России, "для ответа на угрозы НАТО и другие потенциальные риски численность Вооруженных сил надо довести до 1,5 млн человек". Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

21 июля 2023 г. комитет ГД по обороне одобрил поправку, по которой призывной возраст срочной службы составит 18-30 лет, то есть нижняя граница призывного возраста не повышается вслед за верхней, государство только расширяет возможность для призыва, и в армию по-прежнему можно будет попасть прямо со школьной скамьи. Возрастные границы призыва расширят в соответствии с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти служить в армию, пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Главная поправка, что верхний предел – 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", - заявил депутат.

Андрей Картаполов(2018)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, что изначально необходимость повысить возраст призыва с 18 до 21 года авторы законопроекта, в числе которых был и Картаполов, объясняли задачей "гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования". Также авторы говорили, что законодательные изменения позволят исключить явку школьников и студентов в военкоматы для участия в мероприятиях, связанных с получением отсрочки от призыва. Благодаря поправкам получится сократить расходы бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, отмечается в пояснительной записке. Там говорилось, что сейчас на это ежегодно тратится 639 млн руб.

Теги: Призывной возраст, 18-30 лет, Андрей Картаполов


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