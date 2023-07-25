Мэр Екатеринбурга высказался о закрытии бассейнов "Баден-Баден" на Шарташе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию с закрытием бассейнов "Баден-Баден" на Шарташе. Напомним, по решению Арбитражного суда Свердловской области эксплуатация бассейнов с 21 июля запрещена.

Как заявил сегодня Орлов во время объезда Кировского района, собственник "немного поторопился". Мэр предположил, что тому было жаль упускать сезон с точки зрения ведения бизнеса.

"Насколько я знаю, на этой территории просто очередь из желающих отдохнуть. Одно здание там имеет признаки капитальности, из-за этого возник конфликт, собственник готов это здание убрать. На сегодня есть решение судов. Право собственника – либо это решение обжаловать, либо привести доводы, которые говорят о том, что обеспечительные меры он исполняет", - отметил Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга добавил, что "Баден-Баден" – очень интересный проект, и он не видит в нем ничего плохого.

"Погода жаркая, сейчас снова жарко будет. И мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать", - заключил Орлов.