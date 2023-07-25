25 Июля 2023
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Фото: sahrahaber.com

В Белгородской области сбит беспилотник Bayraktar, - Baza

В Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа, пишет Baza. По данным Telegram-канала, предположительно это был Bayraktar турецкого производства.

БПЛА был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе области, недалеко от села Илек-Кошары (14 километров от границы).

В результате падения дрона никто не пострадал, разрушений нет.

В мае издание Business Insider сообщало, что Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Оставшиеся дроны турецкого производства на Украине теперь выполняют только разведывательные функции.

Теги: беспилотник, Bayraktar, Белгородская область


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