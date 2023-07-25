25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

За сутки жители Екатеринбурга перевели мошенникам больше 10 млн рублей

За минувшие сутки жители Екатеринбурга, в основном пенсионеры, отдали лжесотрудникам "ФСБ", "ЦБ РФ" и "Следственного комитета" больше 10 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в городском УМВД.
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По данным полиции, факты мошенничества были зафиксированы в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах. На этот раз жертвами аферистов стали пять пенсионеров и медсестра одной из городских больниц. В одном случае мошенники заставили пожилую женщину продать квартиру, в другом – выманили у пенсионера более 600 тысяч под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков.

В большинстве случаев потерпевшим звонили лжесотрудники "ЦБ РФ" и "ФСБ". Они называли персональные данные людей и заявляли о якобы попытках неизвестных оформить на них кредиты. Далее жертв по отработанной схеме убеждали оформить так называемые "зеркальные займы" и перевести деньги на "безопасные счета".

Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Полицейские еще раз предупреждают пожилых жителей Екатеринбурга, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков не звонят и не просят оформлять "зеркальные займы", и, тем более, проводить сделки с недвижимостью, а никаких "безопасных счетов" и вовсе не существует.

На прошлой неделе в Екатеринбурге уже отмечался всплеск звонков от мошенников. Тогда у горожан выманили более 6,5 млн рублей.

Теги: мошенники, переводы, полиция, Екатеринбург


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