Бастрыкин допустил, что с претензиями по неуплате налогов могут столкнуться многие блогеры

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что блогерам следует извлечь урок из примеров ранее задержанных коллег, которые стали фигурантами уголовных дел, передает РИА Новости.

По мнению Бастрыкина, в текущей ситуации совершенно недопустимо, когда некоторые зарабатывают миллионы в России, но не отдают ни копейки государству.

Глава СКР отметил, что за претензиями к блогерам не стоят какие-либо тенденции. По его словам, они ничем не отличаются от претензий к любому бизнесу.

Ранее в Госдуме подтвердили, что Федеральная налоговая служба "крепко взялась за блогеров". Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, сославшись на свои источники. Они, якобы, подтверждают существование "объемного списка людей, которые могут повторить судьбу Блиновской и Лерчек, поскольку в свое время повторили их ошибки".

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России проведет новые проверки популярных блогеров страны о неуплате ими налогов.