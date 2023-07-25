Брат тюменского замгубернатора Вахрина, осужденный за убийство, может выйти из ИК строгого режима

Брату заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и бывшему зятю заместителя главы администрации Перми Алексея Грибанова Антону Вахрину, осужденному за убийство, могут смягчить приговор. Соответствующее решение вынес Кунгурский городской суд, сообщает РБК-Пермь.

По данным издания, если прокуратура и потерпевшие не оспорят это решение, то Антон Вахрин будет освобожден из исправительной колонии строгого режима и переведен на принудительные работы в исправительный центр. В этом случае, неоднократно судимый бизнесмен окажется без конвоя раньше отмеренного срока в девять с половиной лет на три года и три месяца

Напомним, преступление совершено в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны, на даче бизнесмена. Вахрин во время застолья убил знакомую. После он приказал своему рабочему расчленить тело. Останки в пакете сбросили в реку.