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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

СКР предъявил окончательное обвинение фигурантке дела об убийстве военкора Татарского

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой. Девушку обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и поддержке документов.

"Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", - цитирует РИА Новости главу СКР Александра Бастрыкина.

Он добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.

2 апреля в петербургском кафе на творческой встрече с поклонниками был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Следователи задержали Дарью Трепову, которая была на встрече и за несколько минут до взрыва передала военкору статуэтку, предположительно, начиненную взрывчаткой.

В апреле 2023 года Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в свой реестр экстремистов и террористов.

Теги: скр, следствие, обвинение, дарья трепова, владлен татарский


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