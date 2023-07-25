25 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер поручил открыть школу в "Вишневой горке" до 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил к 1 сентября открыть школу в поселке "Вишневая горка" Сосновского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года", - подчеркнул губернатор.

В настоящий момент уже начали работать школа в районе Тугайкуль в Копейске и школа в микрорайоне "Твоя привилегия". Также в этом году за счет средств государственных программ Челябинской области будут построены или реконструированы школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском, в городе Касли, и в селе Айлино Каслинского района.

В рамках концессионного соглашения с компанией "ПроШкола" идет строительство четырех школ в Челябинске и Магнитогорске. Также идет реконструкция в поселке Петропавловском Верхнеуральского района и продолжается строительство школы в микрорайоне "Белый хутор".

Теги: школа, Вишневая горка, Алексей Текслер,


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