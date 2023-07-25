В Кировском районе Екатеринбурга появится сквер молодоженов

В Екатеринбурге появится сквер молодоженов. Сейчас место на Ладыгина, 8 с металлическим сердцем называется "Сквером молодоженов" неофициально, однако, в скором времени это может измениться.

С инициативой официально закрепить за сквером уже узнаваемое название выставки глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В ближайшее время имя "Сквер молодоженов" будет официально закреплено в документах города.

Помимо этого, к празднованию трёхсотлетия Екатеринбурга, сквер планируется благоустроить, установив новые архитектурные формы.