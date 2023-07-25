Украина планирует построить на месте Каховской ГЭС более мощную станцию

На Украине начали разработку проекта по восстановлению Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что новая станция должна быть мощнее разрушенной, ее мощность проектируют в районе 550-600 МВт.

"Новая станция будет мощнее. До подрыва она производила 340 МВт и мы планировали построить еще одну станцию на 220 МВт. Теперь это будет одна станция мощностью 550–600 МВт. Но более точно мы будем это знать, когда сможем увидеть, в каком состоянии находятся остатки 12 пролетов дамбы", - цитирует "Укринформ" гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту.

Он добавил, что восстановление Каховской ГЭС будет проводиться с соблюдением всех новейших экологических требований, в частности, обустройства рыбоходов, непринудительных рыбопропускных сооружений.

"Рыба, которая будет заходить с моря в Каховское водохранилище и дальше в Запорожье на нерест, должна это делать беспрепятственно. Это экологические требования, которые при строительстве станции мы должны выполнять, как это делается в современном мире", - заявил Сирота.

О российских планах по восстановлению Каховской ГЭС пока не сообщалось.