25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга представила чат-бот к предстоящему 300-летию города

Администрация Екатеринбурга к предстоящему 300-летию города представила новый чат-бот – онлайн-помощник для горожан и гостей уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с его помощью можно будет ознакомиться с программой праздничных мероприятий, а также с местными достопримечательностями.

"Гид будет разделен на несколько направлений, в каждом из которых собрана информация о музеях, арт-объектах, а также кафе и ресторанах. Дню Екатеринбурга будет посвящен отдельный раздел. Можно будет быстро посмотреть на то, что происходит на разных площадках, эта информация будет доступна с 1 августа. Работа чат-бота будет продолжена и после юбилея города", - рассказала и.о. директора МКУ "Столица Урала" Татьяна Белик.

Чат-бот будет доступен в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте.

Напомним, ранее заработал специальный сайт к 300-летию Екатеринбурга. Там собраны все проекты и направления подготовки к празднику, а также интересные факты и события из жизни столицы Урала. Юбилей город отметит уже в августе этого года.

Теги: чат-бот, 300-летие, Екатеринбург


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