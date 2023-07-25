Белый дом: США не поддерживают украинские атаки по территории России

США не поддерживают удары Киева по территории России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказала она, комментируя вчерашние атаки беспилотников на Москву.

При этом Жан-Пьер добавила, что Крым, который также подвергся налету БПЛА, является, с точки зрения США, украинской территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, около 4 утра в понедельник, 24 июля, Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары были нанесены по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. По предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами.

Также вчера 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.

В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым.